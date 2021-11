Aggressione alla troupe di ‘Storie Italiane’, l’abusiva si scusa: «Sono incinta e mi hanno sfrattato»

Ai microfoni di Storie Italiane parla la donna che una settimana fa ha aggredito la troupe della Rai per difendere la sua occupazione abusiva di una casa popolare a Pozzuoli. La donna si è appropriata di un’abitazione in cui dal 2012 viveva un’altra persona, il signor Raffaele. Per spiegare le sue ragioni la donna, che aspetta un altro bambino, ha scritto una mail alla produzione del programma.

«Voglio chiedere scusa, ma è stato un gesto che non doveva accadere. La violenza non si deve mai giustificare, tutti possiamo sbagliare e bisogna chiedere scusa. Io in diretta nazionale sono passata per una ladra. Le sue cose stanno lì, le ho tolte per mettere il letto. Io sto in torto, occupare le case non si fa, sono una donna incinta con due minori che presa dalla disperazione ha una casa vuota. Le case comunali vanno date a chi ha bisogno. Io faccio un appello perché sono stata sfrattata, ho girato ovunque, non ho possibilità. Sono incinta e ho due minori, qual è la tutela che danno? Questa casa stava vuota, fate un censimento e vedete le case che sono chiuse, datele a chi ha bisogno veramente», le parole della donna.