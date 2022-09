Preso il maniaco della Floridiana, si denuda e fa pipì davanti ai bimbi

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Cimarosa per la segnalazione di un uomo che si stava denudando all’interno del parco della Villa Floridiana.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal custode del parco il quale, indicandogli un uomo sdraiato su una panchina, ha raccontato loro che, poco prima, una donna in evidente stato di agitazione lo aveva visto mentre era intento ad urinare nei pressi di alcuni giardinetti con delle giostrine per bambini.

Gli agenti hanno raggiunto l’uomo che si trovava nell’area giochi, in quel momento frequentata da famiglie con minori, identificandolo per un 63enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Allarme maniaco nel parco a Napoli: “Molesta i i giovanissimi”

Diverse le segnalazioni durante il mese d’agosto di un uomo che, soprattutto davanti a gruppi di giovanissimi, compirebbe atti di autoerotismo all’interno della Floridiana. Gli investigatori sono ormai in allerta e stanno verificando l’effettiva presenza dell’uomo.

Le segnalazioni che riguardano il “molestatore della Floridiana” sono svariate, numerosi i frequentatori del parco che, dopo aver denunciato l’episodio, chiedono maggiore vigilanza all’interno dell’area. Aree così vaste e ricche di “posti nascosti” o che comunque permettono di “mimetizzarti” sono sempre un campanello d’allarme per le forze dell’ordine. Una maggiore vigilanza all’interno della Floridiana viene infatti chiesta da tempo per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai suoi frequentatori.

Diverse le segnalazioni arrivate durante il mese d’agosto di un uomo che in presenza di gruppetti di persone, soprattutto giovanissimi, compie atti di autoerotismo. Del molestatore della Floridiana sarebbe giunta nota anche ad un noto gruppo Facebook seguito da migliaia di persone. Su quest’ultimo è stato infatti raccontato l’accaduto, sono svariati i testimoni oculari pronti a testimoniare contro l’uomo. La presenza del molestatore renderebbe invivibile la Floridiana, o quanto meno cambierebbe lo spirito e la “tranquillità” con la quale ci si gode lo stupendo parco, soprattutto per i genitori dei giovanissimi e per gli stessi.