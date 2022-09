Allarme maniaco nel parco a Napoli: “Molesta i i giovanissimi”

Diverse le segnalazioni durante il mese d’agosto di un uomo che, soprattutto davanti a gruppi di giovanissimi, compirebbe atti di autoerotismo all’interno della Floridiana. Gli investigatori sono ormai in allerta e stanno verificando l’effettiva presenza dell’uomo.

Le segnalazioni che riguardano il “molestatore della Floridiana” sono svariate, numerosi i frequentatori del parco che, dopo aver denunciato l’episodio, chiedono maggiore vigilanza all’interno dell’area. Aree così vaste e ricche di “posti nascosti” o che comunque permettono di “mimetizzarti” sono sempre un campanello d’allarme per le forze dell’ordine. Una maggiore vigilanza all’interno della Floridiana viene infatti chiesta da tempo per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai suoi frequentatori.

“Maggiore vigilanza alla Floridiana”

Diverse le segnalazioni arrivate durante il mese d’agosto di un uomo che in presenza di gruppetti di persone, soprattutto giovanissimi, compie atti di autoerotismo. Del molestatore della Floridiana sarebbe giunta nota anche ad un noto gruppo Facebook seguito da migliaia di persone. Su quest’ultimo è stato infatti raccontato l’accaduto, sono svariati i testimoni oculari pronti a testimoniare contro l’uomo. La presenza del molestatore renderebbe invivibile la Floridiana, o quanto meno cambierebbe lo spirito e la “tranquillità” con la quale ci si gode lo stupendo parco, soprattutto per i genitori dei giovanissimi e per gli stessi.

Le segnalazioni

Le svariate segnalazioni di molestie e i commenti sulla pagina Facebook hanno infatti spinto le forze dell’ordine a condurre delle indagini per verificare la veridicità delle accuse e, soprattutto, per individuare e frenare il molestatore al più presto. Dalle varie segnalazioni emergono dettagli simili sul molestatore che pare “agisca” più o meno intorno allo stesso orario e nella stessa zona del parco. Le zone prescelte, da quanto emerge dalle testimonianze, sono tristemente quelle maggiormente frequentate dai giovanissimi non accompagnati.

“Mi trovavo nell’area verde una decina di giorni fa, quando ho sentito le urla di alcune ragazzine che fuggivano sostenendo di aver incrociato un uomo che dopo essersi calato i pantaloni ha iniziato a masturbarsi, ma quando siamo corsi sul posto non c’era più nessuno“, spiega un testimone. Un’altra testimonianza aggiunge: “Volevo portare a conoscenza di un episodio successo oggi in Floridiana ma so che è successo anche altre volte, di persone che compiono atti osceni in Floridiana davanti anche a un gruppo di ragazzine“.

Chi ha compiuto quest’ultima segnalazione ha poi ritenuto necessario sottolineare l’importanza di controlli nel parco. “Ora io trovo assurdo che non esista un servizio di vigilanza, che giri nel parco e possa assicurare una sicurezza all’interno del parco. E fortunatamente oggi non è successo nulla di più grave“. Le segnalazioni sono ovviamente a disposizione delle forze dell’ordine che stanno verificando l’effettiva presenza del molestatore e la sua identità.