PUBBLICITÀ
HomeCronacaPrima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due...
CronacaCronaca locale

Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare
Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare
PUBBLICITÀ

Prima esplosero contro un giovane alcuni colpi di arma da fuoco, poi lo raggiunsero ferendolo gravemente utilizzando anche una mazza da baseball. A circa tre mesi dal fatto, avvenuto a Castellammare di Stabia, la Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di due persone mentre una terza è tuttora ricercata.

Le accuse nei confronti degli arrestati sono di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo, lesioni personali e detenzione di armi improprie commessi in concorso tra loro e con l’altro soggetto.

PUBBLICITÀ

Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare

I fatti risalgono allo scorso 30 luglio, quando un gruppo di persone aveva esploso quattro colpi di arma da fuoco contro un giovane stabiese. La vittima, nel tentativo di sfuggire all’agguato mentre era a bordo di un’auto, era riuscita a sottrarsi agli spari ma nella fuga era andata a ad urtare un altro veicolo in sosta.

A questo punto il ragazzo era rimasto in balia degli aggressori, che l’avevano raggiunto, colpendolo con calci, pugni e con una mazza da baseball. Le indagini, che si sono avvalse delle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza della zona e di alcune testimonianze, hanno permesso di risalire anche all’auto utilizzata per spostarsi, risultata in uso ad uno degli indagati.

Uno degli arrestati, rintracciato in provincia di Salerno, è stato portato nel carcere della città salernitana; ad un altro indagato la misura cautelare è stata notificata nel carcere di Poggioreale, dove era già detenuto per altra causa. Il terzo indagato è tuttora ricercato.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati