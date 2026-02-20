Processo al clan Senese, arriva la sentenza per Michele ‘o pazz

PUBBLICITÀ

Il clan Senese è una associazione mafiosa così è stato sancito dalla Corte di Cassazione che ha confermato l’impianto della sentenza di condanna in appello nel processo “Affari di famiglia”.

La decisione della Cassazione sul clan Senese

Otto ricorsi bocciati e quattro accolti dalla Suprema Corte nell’inchiesta sul can

Senese. Tra i quattro ricorsi accolti vi è proprio quello di Michele Senese, il quale ha

ottenuto l’annullamento della sentenza di condanna, seppur limitatamente al calcolo

della pena a titolo di continuazione tra i vari reati, aspetto giuridico sul quale si è

diffusamente soffermato con ben due atti scritti il cassazionista Dario Vannetiello di

recente nominato dal ritenuto uomo di primo piano. L’annullamento ottenuto da Michele “o pazzo” è consistente e rilevante atteso che la pena inflitta per i reati in continuazione al boss era pari ad anni 5 di reclusione.

I familiari del boss Michele Senese

Hanno ottenuto annullamenti parziali anche Vincenzo Senese, classe 77,

limitatamente alla aggravante mafiosa rispetto a due delitti, Giovanni Giugliano e

Massimiliano Barretta limitatamente alla aggravante mafiosa rispetto ad un delittononché Giugliano anche in relazione al calcolo della pena.

Michele Senese fu condannato nel gennaio 2025 ad anni undici di reclusione

dalla Corte di appello di Roma per un serie di delitti di autoriciclaggio nonché di

usura ai danni di imprenditori, reati tutti che sono stati ritenuti aggravati dall’aver

agevolato il clan Senese.

Sei collaboratori di giustizia avevano riferito alla Direzione antimafia di Roma

che Michele ‘o pazz, con precedenti per reati gravissimi tra cui omicidi, dopo aver

vissuto decenni di criminalità in Campania da protagonista, da oltre un quarto di

secolo primeggia sotto il profilo delinquenziale nella capitale.

Secondo i giudici di primo grado e di secondo grado le intercettazioni svolte

in carcere durante i colloqui con i familiari avevano costituito una mirabile prova sia

in ordine alla esistenza del clan Senese, sia in ordine al ruolo verticistico

dell’inossidabile boss.