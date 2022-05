Vergogna in provincia di Napoli, i ragazzini giocano e i tifosi si picchiano

Una partita amichevole di calcio tra ragazzi a Procida è finita in rissa. Ieri per la categoria under 14, in campo c’erano le squadre “Academy Procida” e “Barone Calcio”. Purtroppo la rivalità tra le tifoserie ha avuto la meglio. Tre persone simpatizzanti della squadra ospite hanno, infatti, aggredito un un tifoso della squadra isolana che era sugli spalti. Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato i tre uomini: dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La vittima sta bene e ne avrà per 3 giorni.

RISSA TRA TIFOSI: ARTICOLO DEL 15 MARZO

Una rissa spaventosa quella che ha coinvolto gruppi di ultras all’esterno dello stadio prima del match di calcio tra Giorgione e Bassano, in Veneto. Le tifoserie organizzate delle due squadre (entrambe militano nel campionato di Eccellenza) si sono fronteggiate nel parcheggio dell’impianto sportivo. Ad essere coinvolte circa 20 persone che dagli insulti sono passati alla violenza fisica, usando bandiere come mazze e sferrando colpi proibiti.

Per fortuna l’intervento dei carabinieri, presenti sul posto, ha evitato che la situazione degenerasse. Per questi ultimi è scattata l’identificazione e il divieto d’ingresso allo stadio. Motivo dello scontro, probabilmente, la vendetta della squadra di casa, capolista del campionato. La rosa del Giorgione, difatti, avrebbe preso in giro i rivali per la zuffa interna scoppiata tra le due fazioni di tifosi del Bassano, provincia di Vicenza.

Ieri il parapiglia si è scatenato prima del fischio d’inizio, programmato per le 14:30. Il match si è concluso con un 2-1 a favore del Bassano e dopo il triplice fischio le due tifoserie si sono dirette verso uscite separate onde evitare che potessero innescarsi altre micce. All’uscita i bassanesi sono stati scortati dalle forze dell’ordine.