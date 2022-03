Professore picchiato a Casavatore, individuati i presunti responsabili

Sono stati individuati i presunti responsabili dell’aggressione ai danni di un insegnante a Casavatore, Enrico Morabito, ‘reo’ di aver sgridato due alunni in classe. Il docente aveva denunciato su Facebook un’aggressione ricevuta sotto casa da alcuni ignoti dopo che la mattina aveva sgridato gli alunni di una scuola media in cui faceva supplenza. “Erano in 5. Età fra 40 e 50 anni. Pieno pomeriggio. Viso scoperto. Non mi hanno dato tempo di fare altre domande che subito mi hanno aggredito verbalmente e fisicamente. Sul portone del palazzo ancora si vedono macchie del mio sangue. Ho chiamato i carabinieri e fatto denuncia Da loro è stata chiamata un’ambulanza che mi ha portato in ospedale” scriveva su Facebook (leggi l’articolo).

Ecco chi sono gli aggressori dell’insegnante picchiato a Casavatore

Questa mattina i carabinieri della Stazione di Casavatore e della Compagnia di Casoria, hanno individuato due 35enni, rispettivamente originari di Napoli e Casavatore, che in concorso con altri soggetti non ancora identificati, nel pomeriggio del 17 febbraio avrebbero partecipato all’aggressione dell’insegnante dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio De Curtis” di Casavatore. Le attività di indagine sono riuscite a giungere all’identificazione dei due soggetti aggressori, di cui uno risultava essere il genitore di un alunno di cui la parte offesa è docente. Nei confronti dei soggetti identificati, è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto mediante più persone riunite, per motivi futili e profittando di circostanze atte ad ostacolare la privata difesa.