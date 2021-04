Proposta di matrimonio sul volo Napoli-Milano, il video diventa virale sui social

Una scena emozionante quella che hanno vissuto i passeggeri di un volo Napoli-Milano. Un uomo, infatti, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo prima del decollo da Capodichino. “Mi vuoi sposare?”, la frase esclamata ad alta voce in aereo, nel posto dove – guarda caso – si erano conosciuti la prima volta.

La proposta di matrimonio

A fare il grande passo Clemente Arricale, un medico di Santa Maria a Vico e residente attualmente in Brianza. I passeggeri non si sono fatti sfuggire l’occasione di poter riprendere quanto stava accadendo. Prima l’anello offerto in ginocchio, poi il bacio dato con la mascherina per non violare il protocollo dei viaggi in aereo.

“Ci siamo conosciuti in aereo e allo stesso modo ho pensato di chiederle la mano” ha spiegato l’autore della proposta a Sky, che ha riportato il commovente episodio. [QUI IL VIDEO]