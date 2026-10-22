Protesta dei tir, consegne a rischio a Napoli e in Campania: stop per Poste e SDA

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Le proteste degli autotrasportatori stanno provocando ritardi e sospensioni nelle consegne dei pacchi a Napoli, in Campania e in altre regioni del Sud. I blocchi stradali stanno mettendo in difficoltà il trasporto delle merci e la regolarità dei servizi logistici, con ripercussioni anche sugli acquisti online.

Poste Italiane e SDA hanno comunicato il 20 ottobre la sospensione temporanea delle attività di ritiro e consegna in alcune aree, tra cui la provincia di Napoli, con esclusione del capoluogo, e quella di Caserta. Le limitazioni riguardano anche le province di Catania, Siracusa e Catanzaro. Anche nelle zone non interessate direttamente dallo stop possono verificarsi ritardi.

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Situazione differente per BRT, che ha segnalato possibili rallentamenti nei ritiri programmati in Campania. In Calabria sono state sospese le attività di ritiro e distribuzione, mentre in Puglia è stata segnalata la sospensione della bollettazione delle spedizioni. In Sicilia, oltre ai possibili ritardi, sono previste limitazioni nelle aree di Messina e Agrigento.

Per quanto riguarda Amazon, GLS e DHL, non risultano conferme di uno sciopero generale e simultaneo delle consegne nelle comunicazioni esaminate. Questo non esclude, tuttavia, ritardi legati alle difficoltà di circolazione e ai problemi di collegamento tra i centri logistici.

Che cosa succede ai pacchi già spediti? Le spedizioni potrebbero restare temporaneamente ferme nei centri di smistamento oppure arrivare in ritardo rispetto alla data prevista. Un ritardo non significa necessariamente che il pacco sia stato smarrito o che il corriere abbia aderito a uno sciopero.

Quando riprenderanno le consegne? Al momento non c’è una data unica per il ritorno alla normalità. La ripresa dipenderà dall’evoluzione delle proteste e dal ripristino di condizioni di viabilità adeguate.

Anche per giovedì 22 ottobre non è possibile confermare un blocco generalizzato delle consegne. Le sospensioni potrebbero proseguire nelle aree ancora interessate dai disagi, mentre la situazione resta in evoluzione. Per conoscere lo stato del proprio pacco, è consigliabile controllare il tracciamento ufficiale del corriere e gli aggiornamenti del venditore.