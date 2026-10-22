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Protesta tir, blocchi all’uscita di Quarto e chiusura del nodo per Casoria sull’A1

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Protesta tir, blocchi all'uscita di Quarto e chiusura del nodo per Casoria sull'A1
Protesta tir, blocchi all'uscita di Quarto e chiusura del nodo per Casoria sull'A1
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Prosegue la protesta degli autotrasportatori in Campania, con blocchi stradali e pesanti ripercussioni sulla circolazione. La mobilitazione, nata per contestare il caro carburanti e l’aumento del costo della vita, sta interessando diversi snodi strategici della regione. A Quarto è in atto un blocco stradale all’uscita della Statale VII Quater Domitiana. Al momento è consentito il passaggio delle sole autovetture, mentre restano fermi i tir e i camion della nettezza urbana, con possibili conseguenze anche sul servizio di raccolta dei rifiuti.

Disagi si registrano anche sulla rete autostradale. Sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il nodo per Casoria e per la SS 7 Appia in uscita da Roma. Sulla A30 Caserta-Salerno, invece, è chiuso lo svincolo di Nocera Pagani in uscita da entrambe le provenienze. La protesta sta provocando difficoltà alla circolazione e al rifornimento delle merci, mentre la situazione resta sotto osservazione. Per affrontare l’emergenza, il Governo Meloni ha convocato per oggi un Consiglio dei ministri d’urgenza.

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Gianluca Spina
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