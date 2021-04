Ristoratori aperti nonostante la zona rossa, la protesta con le maschere di De Luca e Draghi

Una protesta ‘originale’ quella messa in atto ieri da circa 40 ristoratori di Salerno, che si sono ritrovati alla pizzeria Macina Pietra di corso Garibaldi. In segno di provocazione i lavoratori hanno usato maschere del governatore della Campania Vincenzo De Luca, del premier Mario Draghi, del ministro della Salute Roberto Speranz, un forno acceso e la pizza in caldo. La situazione ha iniziato a migliorare quando è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno identificato i partecipanti – molti con la mascherina abbassata – per presunta violazione delle normative anti-Covid. A riportare la notizia è Fanpage.

Le altre notizie | Commercio in ginocchio, protesta choc a Napoli: “Siamo in croce” [Articolo del 7 Aprile 2021]

Quindici croci a simbolo delle 15 categorie commerciali in seria difficoltà a causa delle perduranti chiusure a causa delle ristrettezze anti Covid. E quelle che verranno piazzate questa mattina dinanzi la Prefettura di Napoli, in piazza del Plebiscito, nell’ambito della manifestazione promossa da Confesercenti Imprese per l’Italia che conferma la preoccupazione per lo scarso sostegno economico alle attività commerciali tuttora chiuse.

«Saremo tutti in piazza – le parole di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – dal mondo del turismo a quello della moda e abbigliamento, dal wedding alla ristorazione, dagli albergatori ai B&B al trasporto privato, dai parrucchieri e dal mondo dell’estetica ai lavoratori dello spettacolo, dagli agenti di commercio, di viaggio alle guide/accompagnatori ai mercatali, dalle società di eventi e dai negozi di arredamenti a tutte le partite IVA. Insieme tutti i presidenti di categoria, una grande mobilitazione per chiedere risposte serie al Governo: molti di noi non sanno come riaprire, quando sarà. Sono sommersi dai debiti e dalla disperazione».

