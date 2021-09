Scappano senza pagare del pub al Vomero, poi lasciano i soldi al titolare dopo la 'denuncia' social

Prima hanno cenato al pub, poi si sono dati alla fuga con la pancia piena per ‘evitare’ il conto. Questo è quanto accaduto in un locale del Vomero, mentre a sporgere la denuncia social è stato il proprietario rivolgendosi direttamente ai ‘furbetti’ che, per non pagare i 46 euro del conto, sono scappati.

Prima la denuncia social poi il lieto fine

“Siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto? – ha scritto il proprietario dopo i fatti – solo che non avete messo in conto le telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video“. Un ultimatum che, per fortuna, ha convinto anche gli stessi ‘furbetti’ che in una busta hanno recapitato i soldi che spettavano al proprietario. Nonostante qualcuno l’abbia invitato a non diffonder le immagini – cosa non accaduta – il lieto fine è comunque arrivato. Il titolare, difatti, ha aggiornato i propri clienti sulla stessa pagina del locale: “Sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto e io ti ringrazio e ti invito a ritornare nel mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità“.