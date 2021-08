Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un controllo in via San Vito a Sant’Agnello presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e l’hanno sorpreso in strada fuori dal proprio domicilio.

Francesco Calabrese, 48enne stabiese, è stato arrestato per evasione.

Inoltre, nella stessa serata i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia a Sorrento sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno raccontato di una lite in corso tra più persone nei pressi di un ristorante di vico III° Rota.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone le quali hanno raccontato che, poco prima, due clienti avevano aggredito per futili motivi con calci e pugni il titolare dell’esercizio commerciale per poi allontanarsi; inoltre, gli agenti hanno accertato che gli aggressori erano alloggiati presso una struttura ricettiva poco distante dove li hanno sorpresi e bloccati.

I due, fratelli napoletani di 33 e 39 anni, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate