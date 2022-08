“Qua si ammazzano pure”, caos fuori l’hotel a Ischia: coinvolte una decina di famiglie

Una serata all’insegna del caos quella che ha visto coinvolti una decina di nuclei familiari all’esterno di un hotel a Ischia, località Forio. Secondo una ricostruzione riportata da Il Mattino, ci sono volute più di due ore solo per identificare tutti i soggetti coinvolti, fra cui uno dei proprietari dell’albergo e alcuni suoi collaboratori. Le urla si sono rivelate talmente forti che i residenti sono stati costretti a chiamare la polizia: “Correte, c’è una massa di persone che litigano e urlano, qua si ammazzano pure”, le parole udite nella registrazione di una delle chiamate pervenute al commissariato. A quanto pare – secondo fonti della Questura riportate dal quotidiano campano -, gli animi si sarebbero scaldati quando le famiglie, giunte sull’isola, avrebbero sostenuto di aver pagato un’agenzia di viaggi per trascorrere la settimana di Ferragosto in quello che a loro era stato presentato come ben altro albergo rispetto a quello che si erano ritrovate davanti.

Non si tratta però dell’unico momento vissuto nel giro di poche ore sull’isola, sempre a Forio. Poco prima, infatti, pare che il proprietario di un hotel abbia ripreso un piccolo ospite che “armeggiava” vicino ad una macchina automatica. Dopo averlo ripreso e dopo aver avvertito i genitori, sarebbe scoppiata una rissa. I clienti aggrediscono prima l’uomo, e poi un parente che gestisce una struttura vicina. I fatti sarebbero accaduti nei pressi della spiaggia di San Francesco. Però, poi, arrivano i dipendenti delle strutture stesse e malmenano i clienti, i quali hanno poi la peggio.

FOTO DI REPERTORIO