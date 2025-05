Qualiano, l’appello dei cittadini per la villa comunale: “Serve più manutenzione” https://nap.li/Mgvz

PUBBLICITÀ

Più manutenzione per la villa comunale. Questa la richiesta dei cittadini e frequentatori assidui del piccolo polmone verde di via Giancarlo Siani, che proprio oggi è oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune. Nei giorni scorsi erano arrivate, anche alla nostra redazione, segnalazioni sullo stato di abbandono e degradro della struttura. Erba incolta, spazzatura e pavimentazione divelta sono solo alcuni dei punti segnalati dai frequentatori della villa comunale. Qualcosa finalmente si è messo, anche se i cittadini chiedono di più: “Per mesi nessuno è intervenuto, ora hanno tagliato l’erba ma l’hanno lasciata lì sul posto, chissà quando verrà rimossa. Non sappiamo se sarà di nuovo chiusa per un altro intervento”, afferma una giovane mamma.

“La pavimentazione è irregolare, i bambini rischiano di inciampare” – racconta un’altra mamma. “Sarebbe carino avere giostre più nuove e funzionanti, senza considerare che gli orari non sono ben segnalati, stamattina era chiusa e non sapevamo il motivo”.

Le richieste da parte dei cittadini sono chiare: manutenzione meno sporadica e curata, servizi funzionanti e più sicurezza per i bambini. Il recente intervento di manutenzione non è bastato a risolvere le problematiche ataviche.

Una maggiore attenzione e cura del verde pubblico non amplierebbe solo il potenziale di degli spazi comuni, ma ne aumenterebbe la frequenza, invogliando non solo i bambini, ma ma anche i giovani e gli adulti, a ritrovarsi tra loro e vivere la città.

