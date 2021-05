I carabinieri hanno condotto un doppio arresto a Qualiano e Monterusciello, scoprendo due spacciatori di droga ‘casalinghi’. I carabinieri della stazione di Qualiano arrestavano per detenzione di droga a fini di spaccio Dario Giannetti, 36enne del posto. Durante una perquisizione domiciliare i militari ritrovavano 21 grammi di cocaina e 36 grammi di hashish nel cestello della lavatrice. Nell’abitazione anche la somma di 1200 euro, ritenuta provento illecito, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanza. Arrestato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

SPACCIO DI DROGA A MONTERUSCIELLO

I carabinieri della stazione di Monteruscello arrestavano per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne di Pozzuoli. Durante una perquisizione domiciliare lo trovavano in possesso di 4 panetti di hashish del peso complessivo di 120 g, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In casa anche ritrovati anche 705 euro in contanti, ritenuto provento illecito. Droga nascosta in un mobile della cucina e in un’intercapedine all’esterno della finestra del bagno. Finito in manette, anche il 42enne che sarà portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.