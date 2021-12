Cambia la quarantena e il green pass, Governo approva il nuovo Decreto. E’ terminato in serata il Consiglio dei Ministri che ha previsto nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il super green pass sarà esteso ai lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere. Chi ha tre dosi di vaccino da meno di 120 giorni e non ha sintomi non farà la quarantena ma dopo 5 giorni deve fare un tampone, invece chi ha due dosi da meno di 120 giorni se è asintomatico fa quarantena di 5 giorni.

Dunque quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, estensione del Super Green pass nell’ambito dei trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci e prezzi calmierati per le mascherine Ffp2.

Ecco come cambia la quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo

Per i non vaccinati continueranno a valere le attuali regole cioè la quarantena di 10 giorni. Le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni, per le quali la quarantena si ridurrà a 5 giorni e alle quali, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo. Persone con dose booster o con Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni, per le quali non sarà più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza, no sintomi e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo.

Palazzo Chigi comunica che «la decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il Commissario Figliuolo».

Green pass per i lavoratori

Il consiglio dei ministri ha definito la lista dei lavoratori ai quali estendere il green pass rafforzato, rilasciato a guariti o vaccinati. Nel primo elenco sono stati inseriti i lavoratori di trasporti, fiere e impianti. Dopo le richieste presentate dai governatori e il parere del comitato tecnico scientifico, il governo lo ha comunicato ai presidenti di Regione.

LA CABINA DI REGIA E LA QUARANTENA

Alle 16.30 si è svolta la cabina di regia. La discussione all’interno dell’esecutivo riguarderà i dettagli del provvedimento e l’eventuale gradualità delle misure. I presidenti delle Regioni avevano chiesto al governo la fine della quarantena per i vaccinati e green pass rafforzato per tutti i lavoratori. La mediazione potrebbe riguardare i dipendenti pubblici che subirebbero una restrizione e un allentamento per chi ha completato il ciclo vaccinale.

Al termine dell’incontro iniziato in mattinata le Regioni hanno chiesto che “tutti i contatti non vaccinati” continuino a fare la quarantena e che i contatti vaccinati con terza dose, o con seconda da meno di quattro mesi, passino “dalla quarantena all’auto—sorveglianza», rivolgendosi al medico curante in caso di comparsa di sintomi