Quinta bomba a Frattaminore, ordigno all’esterno di un circoletto: Mormile sempre più sotto attacco

Ennesima esplosione nella notte a Frattaminore, dove ignoti hanno fatto brillare un ordigno rudimentale in piazzale Atella. Lievi i danni arrecati al muro di un circolo privato. Si tratta del quinto episodio in pochi giorni nello stesso comune.

Sabato sera un ordigno era stato fatto esplodere in via Turati, davanti a una sala slot, provocando danni all’ingresso e alla saracinesca del locale. Nella notte tra domenica e lunedì, una bomba carta è stata fatta esplodere in via Sant’Angelo con danni al cancello di uno stabile. La mattina seguente un’altra bomba carta è esplosa davanti al centro scommesse di via Firenze, generando paura tra residenti e passanti. In precedenza, sempre in via Turati, la notte del 23 gennaio, un’auto è stata crivellata di proiettili. Un’altra bomba carta era esplosa la notte del 16 gennaio davanti a un centro estetico di via Di Vittorio.

Sull’escalation di attentati indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania.

Bombe ed attentati tra Fratta ed Arzano, è alta tensione tra i Cristiano-Mormile ed il Pezzella-Ullero appoggiati da Monfregolo

Aria tesissima tra Frattaminore ed Arzano, quello appena trascorso è stato un altro fine settimana di ‘guerra’ a suon di bombe ed attentati tra esponenti della mala locale. Da una parte ci sono i Cristiano-Mormile, i quali cacciati da Arzano hanno trovato nel comune frattese la loro roccaforte. Dall’altra ci sono gli esponenti del clan Pezzella-Ullero, i quali spalleggiati da Monfregolo, non stanno dando tregua all’ex costola arzanese degli Amato-Pagano. Infatti gli ultimi attentati, compreso quello alla sala scommesse, sono a danni di attività riconducibili direttamente o indirettamente ai Cristiano Mormile.