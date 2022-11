Raffaele travolto dal furgone in autostrada, Pozzuoli piange l’operaio

Raffaele Pollice era giunto a Cassino per lavoro e dopo un sopralluogo con il suo titolare aveva deciso di tornare a casa dalla moglie e dai suoi due figli.

Nel tratto di A1 tra Colfelice e Pontecorvo, dopo un tamponamento, la Fiat 500 ha preso fuoco. Per il giovane operaio di Pozzuoli c’è stato solo il tempo di uscire dal mezzo per tentare di mettersi in salvo.

IL DRAMMA DI RAFFAELE

Purtroppo un furgone stava percorrendo l’autostrada del sole nella stessa direzione: non ha potuto evitare l’impatto, investendo il giovane operaio. Inutili i tentativi di salvare la vita di Raffaele.

Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cassino e gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino che ha avviato mirate indagini, coordinate dal dottor Stefano Macarra, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. La salma del 33enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per molte ore. La notizia della prematura scomparsa del giovane operaio ha subito raggiunto il quartiere di Monterusciello a Pozzuoli.