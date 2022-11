Danni del maltempo in Cilento, i sindaci chiudono le scuole

Danni del maltempo in Cilento, i sindaci chiudono per scuole. Con apposita ordinanza, il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha disposto la chiusura di tutti gli Istituti scolastici e gli impianti sportivi fino al prossimo 23 novembre compreso. “Le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioni meteo per il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti” è il commento del primo cittadino. Stessa decisione è stata presa dal sindaco di Castellabate.

LA BOMBA D’ACQUA

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella mattina di ieri provocando danni e disagi sia nelle zone costiere che in quelle interne. Ma a destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le aree comprese tra i comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate.

La situazione in Cilento è iniziata a peggiorare intorno alle 9. Numerose le segnalazioni ai Vigili del fuoco, che sono entrati subito in azione. Il forte nubifragio ha provocato l’allagamento dei campi e delle principali strade di Agropoli: l’impianto fognario non ha retto e i tombini sono saltati. L’acqua avrebbe raggiunto in alcune vie il metro d’altezza. Diversi i filmati che stanno circolando sui social.

A causa del temporale si è inoltre verificato lo straripamento di un fiume nella zona di via Piano delle Pere. Un istituto scolastico della frazione Moio, rimasto preventivamente chiuso per l’allerta meteo, è rimasto allagato.

Significativi disagi nelle zone periferiche della città, dove alcune persone sarebbero rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Durante la mattinata si è anche verificato un black out elettrico generale.

La situazione a Santa Maria di Castellabate

A Santa Maria di Castellabate la situazione si è rivelata essere ancora più critica: lì un vero e proprio fiume di fango ha invaso le strade. In località Madonna della Scala è stata poi registrata una frana che ha trasportato una grande quantità di sassi e terreno.

Per scongiurare eventuali pericoli ai cittadini sono state immediatamente attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati.