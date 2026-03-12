Ragazzo disabile picchiato e offeso, 3 arresti ad Afragola

PUBBLICITÀ

Stamattina i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione

ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su conforme richiesta della Procura nei confronti di 3 persone gravemente indiziate dei reati di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati nei confronti di un ragazzo affetto da disabilità.

Dalle attività di indagine svolte anche di natura tecnica si apprendeva della condotta criminosa perpetrata dai tre indagati che, in concorso tra loro, approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima. Dunque la costringevano a subire atti sessuali, venendo successivamente per diversi mesi fatta oggetto di ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti e atti denigratori.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva