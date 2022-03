Rapina al girarrosto ad Agnano, proprietari postano video sui social:«Non molliamo»

«Ieri sera, a fine serata, il nostro girarrosto “La Capannina Rossa” ad Agnano ha subito un brutto episodio. Dal 1984 un locale storico come il nostro a Napoli, non aveva mai avuto la spiacevole esperienza di subire una rapina. Nonostante lo spavento (e le condizioni del periodo storico non aiutano di certo), noi siamo sempre carichi e portiamo avanti con onore e dignità la nostra attività di famiglia e non di certo quest’episodio possa farci odiare questa cittá ma sappiamo bene quanto i napoletani ci amano. Infatti giá da stasera saremo aperti per voi tutti. Grazie mille per l’affetto e la solidarietá che ci state già dimostrando in queste prime ore. Vi aspettiamo come sempre. Raffaele e Gennaro Moccia», così denunciano in un post su Facebook i proprietari del locale svaligiato. Il video mostra da diverse angolazioni la rapina avvenuta in pochi secondi e i due malviventi fuggire con il bottino. In ostaggio presumibilmente un cliente presente all’interno del girarrosto, minacciato con una pistola.

