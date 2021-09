Rapinò ragazzo con un coltello a Capodanno, arrestato 38enne di Torre del Greco

Notificata ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Ciro Scognamiglio, 38enne di Torre del Greco, ritenuto responsabile del reato di rapina. L’uomo, già detenuto in carcere per altra causa, è uno dei due esecutori materiali di una rapina avvenuta nei pressi del casello autostradale cittadino. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno avuto origine dalla denuncia della vittima. Una rapina avvenuta la mattina di San Silvestro, il 31 dicembre 2020 tra le 12.45 e le 13.15.

Il giovane, mentre percorreva via Scappi, fu avvicinato da due persone in sella a uno scooter Piaggio Liberty di colore celeste. Il passeggero, sceso velocemente dal mezzo, si avvicinò alla vittima, puntandole un coltello di 20 cm chiedendo di consegnare tutto quello che era in suo possesso. Per la polizia, che ha materialmente effettuato le indagini, è lui il primo responsabile della rapina.