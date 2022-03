Prima la rapina al Decò poi il raid dal benzinaio, chi sono i componenti del ‘branco’ di Giugliano

Sono tutti giovanissimi i quattro componenti del ‘branco’ che avrebbe agito nei mesi scorsi a Giugliano compiendo raid armati nella pharmasanitaria ‘Piccole Pesti, al Decò e presso un distributore di benzina. Ad arrestarli gli uomini del commissariato Giugliano-Villaricca che hanno eseguito cinque misure cautelari disposte dal gip Paola Brunese del Tribunale dei Minori: per A.F. la misura dell’istituto penale minorile mentre per G.E., A.S. e A.P. il collocamento in comunità. Nel collegio difensivo gli avvocati Luigi Poziello e Antonio Gravante.

In tutti i casi i rapinatori hanno adoperato una pistola per minacciare le vittime e per farsi consegnare il danaro provento delle giornate di lavoro; nell’ultimo caso, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore rapinato, uno degli indagati, dopo aver conseguito l’incasso, ha anche aggredito con inaudita violenza l’addetto al rifornimento, colpendolo ripetutamente con il calcio della pistola sulla testa e con calci e pugni sul corpo dopo averlo fatto cadere per terra.