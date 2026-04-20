Rapina nel centro commerciale a Roma, gioielleria assaltata con i picconi in pieno giorno

PUBBLICITÀ

Momenti di forte tensione questa mattina nel quartiere Eur di Roma, all’interno del centro commerciale Euroma 2, dove un gruppo composto da sei persone ha messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi — tutti vestiti di nero e con il volto coperto — avrebbero utilizzato picconi per sfondare le vetrine del negozio. Una volta all’interno, avrebbero svuotato alcuni estintori e acceso fumogeni, probabilmente nel tentativo di ostacolare la visibilità e rallentare eventuali interventi.

PUBBLICITÀ

Muniti di sacchi, i rapinatori hanno poi portato via numerosi oggetti preziosi e gioielli, dileguandosi rapidamente subito dopo il colpo. L’azione si è consumata intorno alle 10.00 del mattino, in un momento in cui il centro commerciale era in fase di apertura e all’interno erano presenti soprattutto dipendenti e lavoratori dei negozi.

La scena ha generato panico tra chi si trovava nella struttura, ma al momento non risultano feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato i rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e dell’area circostante per individuare eventuali vie di fuga e mezzi utilizzati.