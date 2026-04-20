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Rapina nel centro commerciale a Roma, gioielleria assaltata con i picconi in pieno giorno

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Momenti di forte tensione questa mattina nel quartiere Eur di Roma, all’interno del centro commerciale Euroma 2, dove un gruppo composto da sei persone ha messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi — tutti vestiti di nero e con il volto coperto — avrebbero utilizzato picconi per sfondare le vetrine del negozio. Una volta all’interno, avrebbero svuotato alcuni estintori e acceso fumogeni, probabilmente nel tentativo di ostacolare la visibilità e rallentare eventuali interventi.

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Muniti di sacchi, i rapinatori hanno poi portato via numerosi oggetti preziosi e gioielli, dileguandosi rapidamente subito dopo il colpo. L’azione si è consumata intorno alle 10.00 del mattino, in un momento in cui il centro commerciale era in fase di apertura e all’interno erano presenti soprattutto dipendenti e lavoratori dei negozi.

La scena ha generato panico tra chi si trovava nella struttura, ma al momento non risultano feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato i rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e dell’area circostante per individuare eventuali vie di fuga e mezzi utilizzati.

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