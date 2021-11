Rapina alla Posta ai Colli Aminei, banditi via con l’incasso: ferita una dipendente

Rapina attorno alle 18 all’ufficio postale di viale Colli Aminei 36, all’interno del Parco Saia. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha fatto irruzione pistola in pugno facendosi consegnare l’intero incasso contenuto nella cassaforte. ha colpito con il calcio dell’arma una delle dipendenti prima di dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Il rapinatore, che ha agito a ridosso dell’orario di chiusura

Sul posto sono giunte una volante Polizia di Stato e un’ambulanza che ha soccorso la donna, che è apparsa in buone condizioni. Non è ancora chiaro quanto il malvivente abbia sottratto dalla posta. Gli agenti hanno avviato le indagini per tentare di rintracciare il rapinatore, avvalendosi anche dei video delle telecamere a circuito chiuso.

Proprio sull’implementazione di un servizio di videosorveglianza nell’area dei Colli Aminei è arrivato l’appello della consigliera della Terza Municipalità Giuliana De Lorenzo. «Vero è che nel Parco Saia le telecamere ci sono, ma l’area dei Colli Aminei va controllata meglio. Per questo, spero che il vecchio progetto annunciato sia portato a compimento».