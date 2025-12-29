PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapina un poliziotto libero da servizio, catturato dopo un’indagine lampo
CronacaCronaca locale

Rapina un poliziotto libero da servizio, catturato dopo un’indagine lampo

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Rapina un poliziotto libero da servizio, catturato dopo un’indagine lampo
Rapina un poliziotto libero da servizio, catturato dopo un’indagine lampo
PUBBLICITÀ

Neanche 24 ore e al rapinatore che ha aggredito un poliziotto libero dal servizio, provocandogli una frattura all’omero e il ricovero in ospedale, è stato dato un nome e un cognome. I colleghi dell’agente, profondi conoscitori del territorio, sono riusciti a individuarlo rapidamente e a fermarlo.

Tutto è cominciato ieri mattina in via Marina, dove un agente in servizio al commissariato San Ferdinando, mentre era alla fermata dell’autobus in attesa di raggiungere il posto di lavoro, è stato avvicinato da un uomo che gli ha strappato il telefono dalle mani, spingendolo violentemente a terra. Neppure quando il poliziotto si è qualificato, intimando l’“Alt”, l’aggressore si è fermato.

PUBBLICITÀ

Nonostante la copiosa perdita di sangue dalla testa, l’agente ha tentato di inseguirlo. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il poliziotto è riuscito a sfilargli la felpa, osservandolo bene in volto e memorizzando i numerosi tatuaggi presenti sul corpo. L’uomo, però, è riuscito comunque a fuggire, mentre l’agente è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato venti punti di sutura e diagnosticato una frattura all’omero, che richiederà un intervento chirurgico.

A fare piena luce sull’accaduto ci hanno pensato i colleghi dell’agente che, in meno di 24 ore, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla descrizione fornita dalla vittima, sono risaliti a Giuseppe Emanuele Di Pinto, 33 anni, originario della Torretta. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale, e trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Il nome di Di Pinto non è nuovo alle cronache. Qualche anno fa, infatti, era finito sotto i riflettori per la rapina al cantante neomelodico Pino Franzese, allora 20enne di Frattamaggiore. L’artista si trovava a Mergellina alla guida di una BMW, in compagnia di due amiche provenienti da Rimini e Riccione, quando Di Pinto, insieme al nipote, riuscì a sottrargli 200 euro, un telefono cellulare, un braccialetto e una collanina.

Anche in quell’occasione l’intervento della polizia fu immediato: grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i due furono bloccati poco dopo, all’altezza delle rampe di Sant’Antonio a Posillipo, e nell’auto utilizzata per la fuga venne rinvenuta l’intera refurtiva.

PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati