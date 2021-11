Rapinatori perdono bottino sull’Asse mediano, maxi incidente per raccogliere le banconote

Una scena da film. E’ quanto accaduto ieri sull’Asse Mediano nei pressi dello svincolo di Scampia. Un maxi incidente causato da numeroso banconote sulla carreggiata che hanno distratto non poco gli automobilisti che in quel momento transitavano in strada. Tutto è iniziato quando due persone, un giovane e un uomo sulla cinquantina, mentre transitavano in sella ad una moto di grossa cilindrata nel tratta che da via Masoni va verso Scampia ad un certo punto, hanno visto volare una grande quantità di banconote da uno zaino che il ragazzo aveva in spalla. Molto probabilmente il denaro era oggetto di reato. Pochi secondi e, complice il vento, la carreggiata si è riempita di banconote. Particolare subito notato da un automobilista che, incurante di trovarsi su una strada a scorrimento veloce, ha fermato bruscamente la sua corsa per cercare di raccogliere quanto più denaro possibile. Peccato per lui che l’auto dietro non sia riuscita a fermarsi in tempo e così un’altra vettura che le seguiva. Ne è nato così un maxi tamponamento. Nel frattempo i due, resisi conto di quanto era avvenuto, sono tornati indietro per cercare di recuperare il denaro ma, trovandosi nel bel mezzo di una ressa, e temendo l’intervento delle forze dell’ordine, hanno subito accelerato andando via. Nel frattempo è giunta una volante che, a poco a poco, ha fatto riprendere la circolazione.