È il giorno del dolore a Salerno, le bare di Enza e Greta una vicina all’altra

Mamma e figlia accomunate da un tragico destino, morte a 24 ore di distanza l’una dall’altra. La provincia di Salerno piange Enza e Greta, vittime di un incidente stradale avvenuto martedì 9 novembre sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia. La 38enne Enza Avallone è morta nello schianto mentre la piccola Greta si è spenta dopo un disperato ricovero. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. La bambina era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dov’era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e intubata, prima di essere trasferita al Santobono di Napoli, dove purtroppo è deceduta.

I funerali di Enza e Greta a Eboli

Si sono tenuti questa mattina nella chiesa di Bartolomeo ad Eboli i funerali di Enza e Greta. I due feretri, come riporta Ottopagine (che ha postato la foto), sono stati posti l’uno accanto all’altro sull’altare. In molti si sono stretti a Nunzio, carabiniere che ha perso moglie e figlia nel drammatico incidente. A lui in primis don Alfonso rivolge l’omelia:

“Non cercate la pace attingendo alle risorse umane. Enza e Greta, che hanno raggiunto la Gerusalemme celeste, troveranno al cospetto di Dio la risposta alle domande”.