Raspadori e Lookman, i primi colpi del mercato: Napoli alla finestra

L’Atalanta è pronta a riportare Giacomo Raspadori in Italia. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore il club bergamasco ha intensificato il pressing sull’Atletico Madrid e l’accordo è ormai a un passo. L’attaccante azzurro non andrà quindi alla Roma né tornerà al Napoli, ma si legherà alla squadra allenata da Palladino con un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro.

Anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano il passaggio imminente di Raspadori alla Dea. L’arrivo del giocatore prelude all’addio di Ademola Lookman, che potrebbe trasferirsi al Fenerbahce con un prestito oneroso da 5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 37 milioni. Per Lookman sarebbe pronto un contratto da 9 milioni a stagione più bonus.

Decisive le modalità di acquisto proposte dall’Atalanta per convincere l’Atletico Madrid ed il calciatore che aspettava il Napoli, consapevole che il club di De Laurentiis l’avrebbe chiesto solo in prestito. I bergamaschi, forti anche del cash in arrivo dalla Turchia per Lookman, hanno optato per l’acquisto del cartellino, sbaragliando la concorrenza (su Jack c’era anche la Roma).

Con Raspadori all’Atalanta e Lookman al Fenerbahce, il Napoli dice definitivamente addio ai 2 calciatori finiti nel mirino di Manna nelle ultime 2 sessioni di mercato. Ora il ds azzurro dovrà virare le sue attenzioni altrove.