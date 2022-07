Reddito di Cittadinanza, cambia la modalità della domanda: lavorare sarà un obbligo

Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021. La domanda sarà disponibile a due indirizzi web:

– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Dunque attenzione alle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 che prevede che la domanda di Rdc, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro. Infine quest’ultima è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

LA DICHIARAZIONE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Reddito di Cittadinanza equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc.

Le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.