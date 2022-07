Tanti auguri ad Ivana Ciccarelli ed al Maggiore Antonio De Lise, oggi sposi a Giugliano

Tanti auguri alla nostra collega Ivana Ciccarelli ed al maggiore dei Carabinieri Antonio De Lise, ex Comandante della Compagnia di Giugliano e cittadino onorario della terza città della Campania, che oggi convolano a nozze.

Il giorno tanto atteso per voi è arrivato. Noi di AbbìAbbè – InterNapoli siamo felici per te Ivana, che sei parte della nostra famiglia fin dal principio. Sì perché a differenza delle altre redazioni noi siamo veramente “una grande famiglia” e tu sei una dei capisaldi. E siamo doppiamente felici per averi contribuito, con quell’intervista su AbbìAbbè, all’incontro con una persona speciale come il Maggiore Antonio De Lise.

Vi auguriamo il meglio, di godervi questo giorno speciale del vostro matrimonio e ogni singolo attimo della vostra nuova vita insieme. Vi vogliamo un mondo di bene!

Il direttore Sergio Pacilio, il caporedattore Antonio Mangione e tutta la redazione e la tipografia