Reddito di Cittadinanza, assegno tagliato a 245mila famiglie in un mese

Reddito di Cittadinanza, assegno tagliato a 245mila famiglie. A febbraio sono 1,1 milioni le famiglie con il Rdc o la pensione di cittadinanza, per oltre 2,4 milioni di persone coinvolte. Questi dati dell’Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza nel quale si chiarisce che rispetto a gennaio c’è stata una riduzione di circa 245mila nuclei, fisiologica per l’aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive uniche. L’importo medio percepito è di 583 euro. Nel mese sono stati spesi 646,70 milioni a fronte dei 743,79 spesi a gennaio 2022.

Reddito di cittadinanza, i chiarimenti dell’Inps sul calcolo dell’assegno

La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”. Valore a sua volta determinato sulla base di quanto presente in ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020.

Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc. Operazione di aggiornamento dei trattamenti.

RdC, tante novità dal 1 febbraio: tagli, aumenti e limitazioni

Il 31 gennaio 2022 è una data spartiacque per i beneficiari del reddito di cittadinanza. È stato l’ultimo giorno utile per presentare l’Isee aggiornato. Per continuare a percepire il RdC era necessario comunicare all’Inps eventuali variazioni del patrimonio e dell’eventuale attività lavorativa.

Va comunicata anche qualsiasi variazione della situazione lavorativa entro il giorno precedente alla data di avvio e si dovrà indicare il reddito presunto percepito per l’anno solare di inizio attività

La presentazione dell’Isee con i redditi aggiornati al 2020, anno di inizio della pandemia, potrebbe in molti casi comportare dichiarazioni più basse. E di conseguenza il RdC potrebbe risultare più alto.

Se l’Isee 2022 ha un valore simile a quello dell’anno prima l’importo mensile del reddito dovrebbe rimanere più o meno invariato. Se l’Isee di quest’anno è inferiore scatterà un aumento del RdC (e viceversa se fosse più alto ci sarà un taglio dell’importo). Ci sono anche casi di chi avrà un Isee superiore ai limiti previsti e di conseguenza il RdC sarà revocato

I nuovi beneficiari del reddito e per coloro che ne hanno richiesto il rinnovo dopo 18 mensilità di accredito e una di sospensione, avranno l’erogazione dell’assegno a metà mese, solitamente il 15. Per tutti quelli che hanno ottenuto almeno una mensilità di reddito di cittadinanza negli ultimi mesi il pagamento arriva verso la fine del mese: solitamente il 27 del mese.