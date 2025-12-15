Regali di Natale ma gratis al Centro Campania, beccate a rubare 600 euro di merce

PUBBLICITÀ

All’interno del Centro Commerciale Campania, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno fermato un gruppo di giovani ragazze, alcune delle quali minorenni, sorprese dopo aver sottratto merce per un valore complessivo di circa 600 euro da un noto esercizio commerciale.

La merce rubata è stata recuperata integralmente, anche grazie alla perquisizione dell’autovettura utilizzata dal gruppo, e successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari. Le persone coinvolte sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente con l’accusa di furto.

PUBBLICITÀ