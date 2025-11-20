Regionali, Librandi, Pelliccia e Cascone in pole in Forza Italia. Di Fenza punta sui tiktoker

PUBBLICITÀ

Mancano poche ore all’apertura dei seggi per il rinnovo del consiglio regionale, e, stando alle ultime rilevazioni, Forza Italia si appresta a recitare un ruolo da protagonista nel centrodestra, tallonando Fratelli d’Italia (il partito fondato da Silvio Berlusconi sarebbe distanziato di soli 2,5 punti percentuali da quello del premier Meloni). Secondo il sondaggio Ipsos-Doxa, infatti, gli azzurri sarebbero in grado di conquistare tra i 3 e i 4 seggi nella circoscrizione napoletana.

Al momento, i nomi più accreditati sembrerebbero essere quelli del consigliere regionale uscente Francesco Cascone e dell’ex sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia. In pole position anche Gianfranco Librandi, l’ex parlamentare di Scelta Civica e Partito Democratico, da febbraio 2025 è vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, dove punta ad entrare nel parlamentino del centro direzionale.

PUBBLICITÀ

Sotto i riflettori anche Salvatore Guanci: il consigliere comunale di Napoli di Forza Italia, da tempo punta al grande salto (nel 2020 fu candidato alle suppletive al Senato) e questa volta pare possa finalmente giocarsi le sue carte. In scia l’uscente Pasquale Di Fenza, che dopo essere stato espulso da Azione, per l’ormai noto video con i tiktoker negli uffici regionali, è transisato dal centrosinistra al centrodestra. Il politico di Marano punta sul sostegno di Rita De Crescenzo e co. per conservare il seggio, ma la concorrenza in Forza Italia non manca.