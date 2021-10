Riaperta questa mattina alle 9.34 la Galleria Quattro Giornate, il viadotto che collega l’area di Mergellina a Fuorigrotta. Il nuovo via libera ai veicoli è arrivato poco dopo il sopralluogo effettuato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza.

La Galleria Quattro Giornate era chiusa da mercoledì, quando i tecnici dell’Ufficio Strade del Comune di Napoli avevano verificato danni causati da infiltrazioni idriche. I lavori effettuati in 60 ora hanno consentito la realizzazione di una struttura provvisoria riaprendo di fatto il tunnel alla circolazione.

La soddisfazione del sindaco Manfredi

Soddisfatto il sindaco Manfredi per la riapertura di uno snodo fondamentale per alleggerire il traffico tra piazza Sannazaro, Mergellina e la parte finale di corso Vittorio Emanuele. «L’intervento è stato immediato, rispetto a una situazione che si trascinava da tempo» le parole del primo cittadino. Manfredi ricorda come già «da mesi c’erano le infiltrazioni. La Procura è intervenuta perchè preoccupata per l’incolumità dei cittadini».

Il neo sindaco ringrazia «l’assessore Cosenza, l’ufficio tecnico del Comune, le imprese. Siamo riusciti a costruire in 60 ore una struttura provvisoria che garantisce sicurezza per riaprire la galleria. Nel frattempo la Procura continuerà a lavorare come così la struttura tecnica del Comune per eliminare del tutto le infiltrazioni. Successivamente – aggiunge il sindaco – si farà un intervento radicale che consentirà di ripristinare la galleria al 100%. Sono contento perchè abbiamo dato una risposta immediata sull’emergenza traffico».

Le parole dell’assessore Cosenza

Per l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, che già prima della nomina aveva effettuato diversi sopralluoghi alla Galleria Quattro Giornate, «si tratta di un primo atto di efficienza della giunta Manfredi. La seconda chiusura di una galleria dopo quella della Vittoria sarebbe stata una sconfitta. Invece l’abbiamo scongiurata».

Il caso della Galleria Vittoria

Resta ancora chiusa la Galleria Vittoria, sempre nel centro città i cui lavori termineranno solo a dicembre. «Con l’apertura della Galleria Quattro Giornate abbiamo evitato un secondo caso come quello della Galleria della Vittoria. La prossima settimana farò lì un sopralluogo. Credo che nei tempi previsti anche questa situazione sarà risolta» afferma Manfredi.