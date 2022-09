Ricambi usati per auto e moto garantiti, affidati a ‘Tuttoxmoto’: è l’azienda leader in Campania nel settore

“Tuttoxmoto” è un’azienda leader in Campania nel settore dei ricambi usati per auto e moto garantiti. E’ un’azienda a carattere familiare che si occupa della vendita di ricambi usati di auto e moto. Si recuperano dalle auto colte da sinistri o fuori uso tutti i ricambi ancora utilizzabili per donare loro nuova vita.

I ricambi sono sempre controllati, testati, igienizzati, etichettati e imbustati in modo da mantenere intatto il loro stato di usura e garantire al cliente prodotti di qualità. La ditta è specializzata nella vendita on line servendosi dei migliori siti di e-commerce. Fornisce al cliente il miglior servizio con spedizione gratis, veloce e sicura ed imballaggio a prova di urto.

Sono specializzati nella vendita di ricambi usati per auto e moto con più di 14000 referenze. Per l’ offerta di accessori usati assicuriamo prodotti sempre di qualità, garantiti e funzionanti al 100%. “Se hai auto e moto usate, colte da sinistri oppure malfunzionanti, potrai venderle a noi e sarà un guadagno per entrambi.

Non aspettare, testa la professionalità e acquista un ricambio! Valuta con i tuoi occhi la nostra premura e il nostro impegno a soddisfare ogni tipo di cliente.

L’attività si trova in Via provinciale delle brecce 134 , Napoli. Per info 0817331837 un nostro operatore sarà lieto di aiutarti nella scelta del ricambio adatto per il tuo veicolo.

📦 Spedizione gratis in tutta Italia con corriere espresso 24/48 ore

💰 Pagamenti sicuri pay pal , post pay , bonifico o contrassegno

☎️ Assistenza pre ordine

💻 Prezzi sempre più bassi del web

30 giorni di garanzia sul ricambio

📞 0817331837

📲 whatsapp 3711596240