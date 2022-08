Accusato di stupro sulle sue pazienti, noto medico si suicida in carcere

Un medico di 68 anni, accusato di stupro su alcune pazienti, si è suicidato in carcere, dove era detenuto in attesa di giudizio. Ricardo Cruciani, di origini argentine e italiane ma residente negli Stati Uniti, si è tolto la vita impiccandosi nella prigione di Rikers Island, a New York.

Il dottor Ricardo Cruciani, 68 anni, era un neurologo molto noto e apprezzato, con diversi studi: a New York, a Philadelphia e a Hopewell (New Jersey). Il medico era stato accusato di stupro da alcune pazienti: per alcuni casi era già arrivata una condanna, ma c’erano ancora 18 capi d’accusa per cui avrebbe dovuto rispondere in un processo il cui inizio era stato fissato per il prossimo gennaio. Il 68enne, detenuto a New York, all’alba di lunedì scorso si è però impiccato nella zona delle docce comuni, utilizzando una sedia e un indumento di stoffa per impiccarsi. Il suicidio è stato confermato anche dal legale dell’uomo, Frederick Sosinsky, che però non ha rilasciato dettagli su come il medico abbia deciso di togliersi la vita. Lo riporta anche Metro.co.uk.