Rifiuti speciali sversati in strada a Casoria, scattano sequestri e denunce

Il Comando della Polizia Locale di Casoria ha portato a termine un’operazione straordinaria di controllo del territorio, inserita nel piano di azioni di contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione del trasporto e dello smaltimento illecito di rifiuti speciali, ha visto impegnate più pattuglie in diverse aree della città.

L’operazione “Terra dei fuochi”

Durante i controlli la polizia ha intercettato e fermato diversi veicoli adibiti alla raccolta abusiva di rifiuti, successivamente destinati allo smaltimento illecito. I mezzi, utilizzati in violazione delle normative ambientali, sono stati sequestrati e sottoposti a fermo giudiziario. I soggetti sorpresi alla guida sono stati identificati, fermati e denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione rientra in una strategia coordinata di monitoraggio e presidio del territorio, volta a contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti che minacciano la salute dei cittadini e l’ambiente.

La dichiarazione del sindaco di Casoria

Il sindaco Raffaele Bene ha espresso soddisfazione per l’esito dell’intervento: “Ringrazio la nostra Polizia Locale per l’attenzione e la professionalità con cui opera quotidianamente. La lotta contro lo smaltimento illecito di rifiuti non è solo un dovere, ma un impegno costante per garantire un futuro più sano e sicuro a Casoria. Questi risultati sono la dimostrazione che, quando le istituzioni lavorano in sinergia, è possibile colpire in maniera concreta chi inquina e danneggia la nostra comunità”.

L’assessore alla Sicurezza Antonio Ricciardi ha sottolineato l’importanza della continuità operativa: “Questa è solo una delle tante azioni che stiamo mettendo in campo per contrastare il fenomeno della Terra dei Fuochi. Non ci fermeremo: proseguiremo con controlli serrati e interventi mirati, grazie alla collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine e cittadini. Ogni veicolo sequestrato e ogni denuncia rappresentano un passo avanti verso una città più sicura e pulita”.