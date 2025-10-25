PUBBLICITÀ
HomeSportRigore dubbio: KDB segna ma esce per infortunio
Sport

Rigore dubbio: KDB segna ma esce per infortunio

Antonio Rapuano
Di Antonio Rapuano
PUBBLICITÀ

Primo tempo positivo del Napoli di Conte che mostra una reazione dopo la trasferta horror di Eindhoven.

 

La rete di De Bruyne

Al minuto 29′ c’è stato un contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. Inizialmente il direttore di gara non aveva segnalato il rigore, corretto poi dalla squadra arbitrale.

PUBBLICITÀ

Contatto dubbio e molto lieve, rigore poi trasformato da De Bruyne che poi sente tirare.

Inizialmente il pallone lo aveva preso Neres, poi è stato Conte ad insistere per far calciare il belga

L’ex City ha sentito il muscolo tirare subito dopo aver calciato il rigore dell’1-0 per il Napoli.

De Bruyne poi è stato sostituito da Mathias Olivera.

Ora il Napoli deve difendere il risultato per ritrovare continuità

Le proteste interiste 

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha protestato vistosamente a seguito del rigore fischiato in favore degli azzurri.

Dopo un lungo check, il rigore è stato confermato tra le mille polemiche.

PUBBLICITÀ
Antonio Rapuano
Antonio Rapuano

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati