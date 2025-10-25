Rigore dubbio: KDB segna ma esce per infortunio

Primo tempo positivo del Napoli di Conte che mostra una reazione dopo la trasferta horror di Eindhoven.
La rete di De Bruyne
Al minuto 29′ c’è stato un contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. Inizialmente il direttore di gara non aveva segnalato il rigore, corretto poi dalla squadra arbitrale.
Contatto dubbio e molto lieve, rigore poi trasformato da De Bruyne che poi sente tirare.
Inizialmente il pallone lo aveva preso Neres, poi è stato Conte ad insistere per far calciare il belga
L’ex City ha sentito il muscolo tirare subito dopo aver calciato il rigore dell’1-0 per il Napoli.
De Bruyne poi è stato sostituito da Mathias Olivera.
Ora il Napoli deve difendere il risultato per ritrovare continuità
Le proteste interiste
Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha protestato vistosamente a seguito del rigore fischiato in favore degli azzurri.
Dopo un lungo check, il rigore è stato confermato tra le mille polemiche.