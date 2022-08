Rissa con manici scopa e cocci di vetro, 4 arresti a Napoli: il video

Una violenta rissa in strada è scoppiata, nella tarda serata di ieri, domenica 21 agosto, nella zona del Porto di Napoli, all’angolo tra via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano nella zona, proprio al semaforo che sorge all’incrocio tra le due strade, hanno notato un gruppo di persone che si stavano fronteggiando a colpi di manici di scopa e cocci di bottiglie. I poliziotti sono così intervenuti ma, nel tentativo di sedare le violenta lite, sono stati aggrediti a loro volta e, solo grazie all’intervento di altre pattuglie della Polizia di Stato, sono riusciti a disarmare i contendenti e a bloccarli. Quattro uomini, partecipanti alla rissa, sono stati così arrestati: si tratta di C.L. e N.C., 34 e 22 anni, originari del Gambia, C.I., 37enne del Mali e A.U., 39enne del Senegal, irregolari sul territorio nazionale, che devono rispondere di resistenza aggravata a pubblico ufficiale; per i 4 uomini è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Sono stati arrestati in flagranza di reato i 4 extracomunitari che, ieri 21 agosto, avevano dato vita ad una rissa nel quartiere Vasto a colpi di scope e bottigliate. Fortunatamente, al momento della rissa, a via Alessandro Volta era di passaggio una pattuglia della Polizia, intenta nel controllo del territorio, che è immediatamente intervenuta. Gli agenti, dopo essere stati aggrediti, sono riusciti ad ammanettare i violenti. I residenti avevano allertato anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli inviandogli anche dei video.

