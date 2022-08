Anziano barricato in casa a Bacoli, l’annuncio del sindaco: “É finita”

E’ durato ore lo stallo con i carabinieri che hanno dovut convincere l’anziano ad uscire dalla sua casa a Bacoli. Alla fine è stato preso l’ottantenne che si era barricato in casa dopo aver ferito la moglie a colpi di pistola. I Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione: anziano bloccato e pistola sequestrata.

. Il sindaco Josi della Ragione ha annunciato che l’ottantenne è stato bloccato: “È finita una giornata di grande dolore per la nostra città. Senza morti, per fortuna. Ringrazio le forze dell’ordine intervenute, ed in particolare l’Arma dei Carabinieri, per aver concluso al meglio le operazioni a tutela dell’incolumità di tutti. Si sappia rispettare la sofferenza della famiglia. Bacoli vi è vicina”. Sul posto è intervenuta anche l’aliquota di primo intervento dell’Arma con l’ariete.

L’anziano, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: è ricoverata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L’uomo poi si è poi barricato in casa. I carabiniere del comando provinciale di Napoli hanno negoziato per convincerlo ad uscire. Sul posto anche carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

IL PRIMO LANCIO

