Furibonda lite a Napoli per un parcheggio. Una donna, architetto, che si trovava in via Consalvo per dei lavoro di ristrutturazione in una casa, aveva sostato con l’auto non badando al fatto che ostruisse e il passaggio ad un’altra residente. Ne è nata una lite nella quale sono intervenuti anche i proprietari della appartamento. Due uomini, padre e figlio, hanno aggredito l’altra donna per difendere il ‘loro’ architetto.

La zuffa, riporta Napoli Today, si è ulteriormente accesa quando il figlio 20enne della donna aggredita si è lanciato nella mischia per difendere la madre e ha colpito i due uomini a pugni. Subito dopo il giovane ha sfasciato l’auto che era al centro della combutta con un paletto di ferro.

Padre e figlio sono stati portati il Pronto Soccorso, dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 10 e 30 giorni. Anche la donna che aveva iniziato la discussione è finita in ospedale.cono Il 20enne è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Fuorigrotta e del nucleo operativo di Bagnoli e dovrà rispondere di lesioni aggravate.