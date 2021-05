Ristoranti al chiuso e caffè al banco, le riaperture da domani 1 giugno.

Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Da domani, martedì 1 giugno, si potrà consumare al bancone nei bar e mangiare anche al chiuso nei ristoranti (all’aperto è possibile dal 26 aprile) in tutta l’Italia gialla, cioè in tutte le regioni. ‘Svincolate’ già da oggi le 3 regioni in zona bianca (Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise).

«Tutti speriamo che questa volta si apra per non chiudere più – dice Roberto Calugi, direttore generale Fipe-Confcommercio – ma bisogna stare attenti perché se l’emergenza sanitaria sta scemando, i problemi economici di chi lavora nel nostro settore non termineranno dall’oggi al domani: manca il personale e i locali dei centri storici sono allo stremo».

Riaperture 1 giugno

RISTORANTI – L’1 giugno in zona gialla potranno riaprire i ristoranti anche al chiuso. Non ci sarà un limite d’orario: bar, pub e ristoranti che riapriranno martedì dovranno chiudere solo per il coprifuoco notturno, cioè alle 23.

BAR – Sempre dall’1 giugno si potrà tornare a consumare ai banconi dei bar, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste. Lo stesso vale anche per pub e gelaterie.

STADI E PALAZZETTI – Anche stadi e palazzetti potranno tornare ad accogliere gli spettatori per gli eventi sportivi. Ma occorre rispettare al massimo il 25% della capienza e con il limite di 1.000 persone sugli spalti all’aperto.

Dal 7 giugno

Successivamente, dal 7 giugno il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte, mentre il 15 giugno sarà la volta del via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi.

Dal 21 giugno

Coprifuoco abolito dal 21 giugno, e dal 1 luglio ripartono anche le piscine al chiuso, le sale giochi, i centri benessere, i centri termali e gli eventi sportivi al chiuso.

Zona Bianca

Da ricordare che in zona bianca, invece, tutto questo accade dal giorno di ingresso delle Regioni nella fascia meno restrittiva, in cui le riaperture sono tutte anticipate.

Da lunedì 31 maggio tre Regioni passano già in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Potranno riaprire tutte le attività chiuse – tranne le discoteche – e verrà abolito il coprifuoco. La ripartenza – come detto – viene sostanzialmente anticipata e le uniche regole da seguire sono il distanziamento, la mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle varie attività.