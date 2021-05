Stasera il Governo ha approvato il decreto che prevede le riaperture delle attività commerciali e l’allungamento dell’orario del coprifuoco. Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 20, dopo la riunione della Cabina di Regia. Deciso lo spostamento del coprifuoco alle ore 23 da mercoledì, poi dal 7 giugno sarà spostato alle 24. Infine dal 21 giugno verrà superato totale il coprifuoco.

TUTTE LE MISURE DEL DECRETO RIAPERTURE

BAR E RISTORANTI

Le riaperture riguardano tante attività produttive. Dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso fino alle 18. I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass”. Si tratta della certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

REGIONI

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno nelle stesse condizioni. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento come la mascherina e i distanziamenti. Non è previsto il coprifuoco.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI COMMERCIALI E MERCATI

Aperture delle palestre previste il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1 luglio. Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio. Nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

CASINO’ E DISCOTECHE

Si prevede la riapertura dal 1 luglio delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese.

IMPIANTI DI RISALITA

Gli impianti di risalita in montagna riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida.

CAMBIANO I PARAMETRI DEI COLORI

Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle. La guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Arriva una radicale semplificazione dei criteri precedenti che scendono a 12.

LE REAZIONI DELLA POLITICA

“La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo. Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l’attenzione alle norme fondamentali di prevenzione”, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di Fratelli d’Italia di abolire subito e completamente il coprifuoco. C’è ben poco da gioire sulla scelta dell’esecutivo di limitarsi ad allentare solo un po’ il guinzaglio che ha stretto al collo degli italiani. Una o due ore in più d’aria concesse agli italiani non alleggeriscono la gravità di un tale provvedimento arbitrario e liberticida, che sta mettendo in ginocchio interi comparti e creando danni irreparabili a settori trainanti come quello del turismo. Fratelli d’Italia non asseconderà mai questi provvedimenti che ledono le libertà costituzionali e continuerà a chiedere l’abolizione immediata del coprifuoco, una misura inutile a contrastare l’epidemia e un inaccettabile sopruso imposto a cittadini e imprese“, scrive Giorgia Meloni.

ITALIA QUASI TUTTA GIALLA

Sarà un’Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella mappa del Covid a partire da oggi. Il Ministro della Salute Speranza infatti, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dello scorso 14 maggio 2021, ha firmato una nuova ordinanza che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna.

L’unica “variazione cromatica” sarà rappresentata dalla Valle d’Aosta che anche avendo numeri da giallo deve restare in zona arancione in base all’ordinanza firmata venerdì 7 maggio dal ministro.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire da oggi è la seguente: zona gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; zona arancione Valle d’Aosta.