Rivoluzione a Uomini e Donne, Tina Cipollari assumerà un nuovo ruolo nel programma

Nella prossima stagione del programmacondotto da Maria De Filippi ci saranno tantissime novità, la produzione sta lavorando intensamente alla nuova edizione, introducendo numerosi cambiamenti. Uno di questi potrebbe essere proprio il ruolo di Tina Cipollari.

Un cambiamento di ruolo della Cipollari in Uomini e Donne

La Cipollari sta valutando la possibilità di cambiare ruolo da commentatrice a tronista all’interno del programma televisivo di Uomini e Donne. Secondo alcune voci la famosa collaboratrice di Maria De Filippi potrebbe assumere un ruolo completamente diverso da quello che il pubblico ha sempre associato a lei negli anni passati. Infatti dalle ultime indiscrezioni che circolano in rete, la Cipollari potrebbe essere promossa a una posizione di rilievo come una delle Dame del Trono Over.

Ma non solo. Ormai il format messo in atto fino ad oggi sta iniziando a stancare, soprattutto perchè chi va nella trasmissione lo fa principalmente per avere notorietà. Le coppie ormai, per la maggior parte, non sono più veramente interessate a trovare l’amore. Questo si nota soprattutto dal momento in cui le coppie escono e durano pochissimi giorni.

Fan stanchi e richiesta di novità per il programma

Questo atteggiamento ha così stancato gli amanti del programma che a gran voce hanno richiesto dei sostanziali cambiamenti a partire dal trono. Oltre ad essere, probabilmente, abbandonato dalla Cipollari, potrebbe essere diviso come era agli esordi del programma.

Potrebbe, inoltre, finalmente diventare realtà un progetto che è in cantiere da ormai diverse stagioni: Uomini e Donne potrebbe sbarcare nella prima serata di Canale 5. Si parla di una possibile promozione del programma già da molto tempo, ma secondo le ultime indiscrezioni questa potrebbe essere la volta buona.

Ma al di là delle voci non si ha alcuna conferma di nulla. Non ci resterà che attendere l’inizio della nuova stagione del programma per le trepidanti novità e il ruolo effettivo della Cipollari.