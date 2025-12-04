Rocco Amato morto a Barcellona, la salma del 28enne rientra in Italia

È previsto per domani in serata, all’aeroporto di Napoli, il rientro della salma di Rocco Amato, il 32enne di Francolise deceduto a Barcellona lo scorso 22 novembre dopo una caduta in un parcheggio. La famiglia, raggiunta in Spagna nelle ore successive al ritrovamento del corpo, attende ora il trasferimento in Italia per poter celebrare le esequie.
I funerali si terranno dopodomani alle 15 nella chiesa San Germano Vescovo di Sant’Andrea del Pizzone, la frazione in cui Amato viveva durante i suoi rientri. La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane, per il quale il sindaco di Francolise ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.