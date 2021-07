E’ ancora sotto choc la comunità di Villa Literno per la scomparsa di Rosa Rovescio, una giovane mamma di 44 anni morto in seguito alla puntura di un insetto. Come riporta Cronache della Campania, è stata colta da malore in breve tempo e nonostane i familiari abbiano tempestivamente allertato il 118, la donna è morta mentre gli operatori sanitari cercavano di praticarle le cure.

Rosa Rovescio era mamma di due ragazze e persona stimata in paese. Sui social molti la ricordano con affetto. Sul suo profilo Facebook Rosa il mese scorso aveva mostrato con orgoglio la foto della figlia appena diplomata.