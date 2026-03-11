Rose Villain è incinta, la cantante annuncia la gravidanza con un nuovo brano

PUBBLICITÀ

Rose Villain è incinta. La cantante, all’anagrafe Rosa Luini, ha annunciato che presto diventerà mamma per la prima volta insieme al marito Sixpm (Andrea Ferrara).

La bella notizia con un video pubblicato su Instagram nella giornata dell’11 marzo, che è anche un nuovo brano dell’artista e si intitola Tuttaluce. Già nel febbraio 2025, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, si era parlato di una possibile gravidanza, subito smentita dai diretti interessati.

Rose Villain è incinta, la cantante annuncia la gravidanza con il brano “Tuttaluce”

Rose Villain ha scelto la musica per annunciare di essere in dolce attesa. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video di un nuovo brano, Tuttaluce, che ha un significato speciale: la canzone è dedicata al figlio che aspetta e racconta la sua gravidanza, così come le immagini che fanno parte del videoclip. Dalla scoperta di essere incinta all’annuncio al resto della famiglia, passando per i primi mesi di attesa vissuti insieme al marito Sixpm.

“Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”, dice Rose Villain nel brano. E ancora: “Se perderai la strada nella notte, sarò la luce che per te resta accesa”. Sempre nel testo, la cantante parla di un “principe” e questo lascerebbe intendere che si tratta di un maschietto. Al momento però nessuna conferma sul sesso o notizie sulla data del parto.

Rose Villain è sposata con il produttore musicale Sixpm, all’anagrafe Andrea Ferrara. I due si sono conosciuti nel 2015 a New York, anno nel quale hanno iniziato a collaborare. Il loro sodalizio artistico con il passare del tempo si è trasformato prima in amicizia e poi in amore. Hanno iniziato una lunga relazione, coronata con il matrimonio nel 2022, celebrato nel quartiere Brooklyn della Grande Mela.