Un vero e proprio dramma quello consumatosi all’interno della basilica dell’Incoronata. Salvatore Lucente, 55 anni, vicepreside della scuola media Ristori di Forcella, è stato rinvenuto senza vita. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli investigatori avrebbero accertato che l’uomo avrebbe ingerito acido muriatico prima di cadere nel vuoto. La pista più battuta al momento è quella che porta all’estremo gesto.

“Salvatore Lucente era una persona allegra, ma autorevole”

“L’abbiamo saputo attorno alle 17:30 – riferisce, preside della scuola Stefania Colicelli – Sono distrutta”. Poi, come riporta il Corriere, traccia un profilo di Salvatore Lucente. “L’ho conosciuto l’anno scorso e stamattina è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, la sua chiamata è arrivata poco dopo le nove. Abbiamo lavorato insieme tutti i giorni. Era il referente Covid ed era una persona eccezione. Lui il quartiere lo conosceva bene, anche se abitava a Materdei. Aveva rapporti buoni, in particolare con i ragazzi. Una perdita incommensurabile. Era una persona allegra, ma autorevole, per me un punto di riferimento”.

“Nell’ultimo periodo appariva sofferente, ma non lo conoscevo da tanto e non ho potuto leggere il suo dolore interiore. Un dolore che non ha mai trasferito nel mondo lavorativo. Era un risolutore di problemi. Senza di lui mi sento molto sola. Mi mancherà prendere con lui il caffè macchiato la mattina”. Salvatore Lucente viveva con la madre di 94 anni e non aveva famiglia.

La scomparsa dello stimato professore ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica e non solo. Chiunque l’abbia conosciuto, lo ricorda infatti con stima e affetto.